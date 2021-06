L'UE et les États-​​Unis enterrent la hache de guerre

L'UE et les États-Unis ont annoncé mardi une trêve de cinq ans pour régler le vieux conflit Airbus/Boeing qui empoisonne leur relation, signe tangible d'un apaisement entre les deux blocs après les années Trump. «La réunion a commencé avec une percée sur les avions (...) Nous avions décidé conjointement de résoudre cette dispute. Aujourd'hui on a tenu promesse», a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, après l'arrivée du président américain Joe Biden à Bruxelles pour un sommet UE/États-Unis, première rencontre de ce type depuis 2017.

«Cet accord ouvre un nouveau chapitre dans notre relation car nous passons d'un contentieux à une coopération sur l'aéronautique, après 17 ans de dispute», s'est-elle réjouie. Les deux parties ont accepté de suspendre pendant cinq ans les droits de douane punitifs qu'ils s'infligent dans le cadre de ce contentieux, a expliqué à des journalistes la représentante américaine au Commerce Katherine Tai. Les États-Unis tentent de rallier l'UE dans leur bras de fer avec la Chine et voulaient profiter de ce sommet pour apaiser une relation transatlantique mise à mal par les années Trump.

Le défi de la Chine

«Au lieu de combattre l'un de nos plus proches alliés, nous nous retrouvons finalement ensemble face à une menace commune», a affirmé Mme Tai, en confirmant la prolongation de la trêve, décidée sur ce dossier en mars et qui devait expirer en juillet. «C'est un exemple pour faire face à d'autres défis, comme celui de la Chine», a-t-elle ajouté. «L'Amérique est de retour. Il est dans l'intérêt absolu des États-Unis d'Amérique d'avoir une grande relation avec l'Otan et l'UE»", a affirmé Joe Biden, au moment où il a été accueilli dans de grands sourires par Mme von der Leyen et le président du Conseil européen, Charles Michel.

L'accord permet à M. Biden, à la veille de son sommet avec Vladimir Poutine, de montrer «que les États-Unis et l'Europe sont soudés». Washington et Bruxelles s'opposent depuis 2004 devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les aides publiques illégales versées à leurs deux avionneurs. Sous l'administration Trump, Washington avait été autorisé en octobre 2019 à imposer des taxes sur près de 7,5 milliards de dollars (6,8 milliards d'euros) de biens et services européens importés chaque année, à hauteur de 25% pour les vins et spiritueux, et de 15% pour les avions Airbus. L'OMC avait permis à Bruxelles de mettre en place des taxes sur des produits importés des États-Unis. L'UE impose, depuis, des droits de douane sur 4 milliards de dollars d'exportations américaines.

(L'essentiel/afp)