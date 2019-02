2 000 emplois seraient menacés chez Conforama

C'est l'inquiétude chez les salariés de Conforama. En effet, selon BFM Business, l'actionnaire sud-africain Steinhoff, propriétaire de l'enseigne, préparerait la vente du célèbre distributeur de meubles. La cession, donnée en gestion à la banque Rothschild, devrait même aboutir d'ici cet été. Elle pourrait conduire à la suppression d'au moins 2 000 emplois, majoritairement dans l'Hexagone.

Selon BFM Business, les activités françaises de Conforama, qui pèsent pour deux tiers dans les résultats de la marque, ont perdu plus de 100 millions d'euros l'an passé. Le distributeur souffrirait face à Ikea et au commerce en ligne. En outre, Steinhoff serait sous la pression de ses créanciers après la découverte de plusieurs milliards d'euros d'irrégularités sur plusieurs années. Ses filiales américaine et britannique ont déjà subi de lourdes restructurations.

3,5 milliards de chiffre d'affaires

Le groupe sud-africain prévoirait jusqu'à 2 500 suppressions de postes et une quarantaine de fermetures de magasins, précise BFM Business. Selon les syndicats français, entre 1 500 et 2 000 emplois sont menacés, dont une grande partie en France.

Conforama est présent depuis 44 ans au Luxembourg, à Strassen. L'enseigne dispose également d'un dépôt pour le retrait de marchandises, sur la zone industrielle de Kehlen.

Le leader européen de l'équipement de maison est également bien implanté dans la région Grand Est, en France, notamment à Longwy, Thionville, Metz et Nancy. Le groupe gère en tout 337 magasins dans 8 pays, dont 235 rien qu'en France. Il emploie 14 000 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros en 2017.

(L'essentiel)