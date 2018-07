Investissements menacés en cas de Brexit dur

«Nous et nos fournisseurs faisons face à un avenir imprévisible si les négociations du Brexit ne maintiennent pas des relations commerciales sans droits de douane et sans entrave avec l'UE et un accès sans restreinte au marché unique», s'est alarmé Ralf Speth, le directeur général de JLR, à la veille d'une réunion cruciale du gouvernement. Constitué de l'association de deux prestigieuses marques britanniques de voitures, le constructeur Jaguar Land Rover (JLR) appartient au groupe indien Tata Motors.

D'après M. Speth, «un mauvais accord sur le Brexit coûterait à JLR plus de 1,2 milliard de livres de bénéfice par an» (1,35 milliard d'euros). «Par conséquent, nous devrions drastiquement revoir notre plan de dépenses. Nous avons dépensé 50 milliards de livres au Royaume-Uni ces cinq dernières années et prévoyons de dépenser 80 milliards de plus lors des cinq prochaines», a compté le directeur général, ajoutant que «tout ceci serait menacé si nous devions faire face à un mauvais résultat» des négociations.

Le constructeur emploie environ 40 000 personnes au Royaume-Uni dont 10 000 à Solihull, près de Birmingham (centre de l'Angleterre), où il a dit début juin envisager un «investissement significatif» pour fabriquer de nouveaux modèles de voitures de sport. Dans le même temps, JLR avait toutefois annoncé aussi la délocalisation de la production de son 4x4 de loisirs (SUV) Discovery du Royaume-Uni vers la Slovaquie.

(L'essentiel/afp)