Dix fois plus chère à cause du coronavirus

Dans les années 1950 et 1960, la guerre froide et la crise de Cuba faisaient peur aux Américains. Des milliers de propriétaires ont alors construit des abris antimissiles à usage privé dans leurs caves ou derrière leurs maisons pour survivre à une éventuelle attaque. Les bateaux censés acheminer les missiles vers Cuba ont toutefois été stoppés et au cours des années qui ont suivi, la situation s’est désamorcée et la menace a fini par ne plus être qu’un mauvais souvenir. Les bunkers devenus obsolètes ont, la plupart du temps, été transformés, notamment en espaces de stockage et en caves supplémentaires, en salles de télé ou en bureaux, ou ont simplement été laissés à l’abandon.

Mais voilà qu’une nouvelle menace pèse sur l’Amérique. En raison de la pandémie du coronavirus, de nombreuses personnes sont une nouvelle fois en quête d’un lieu sûr pour faire face à la crise. Et quoi de mieux qu’un luxueux bunker de l’apocalypse? En parallèle à l’augmentation de la demande, les prix des bunkers ont également flambé de façon spectaculaire.

Un bunker hors du commun

L’un des bunkers de luxe les plus élégants est sans doute celui de Girard Henderson. Le directeur de la société de cosmétiques Avon l’avait fait construire en 1978, à Las Vegas. Alors qu’en 2014, la propriété souterraine est passée entre les mains d’un nouveau propriétaire en échange de 1,7 million de dollars, le vendeur actuel en demande désormais 18 millions, profitant allègrement de la panique des Américains fortunés.

Certes, le bunker est impressionnant, même s’il n’est pas beau au sens classique du terme. Il s’agit de près de 1 400 m² entourés de béton armé. À côté des parties habitables, qui comptent 460 m², se trouve un jardin souterrain. Le design et le mobilier indiquent clairement que le bunker d’Henderson a été construit à la fin des années 1970 et que son propriétaire n’a pas lésiné sur le luxe.

Deux bars et un théâtre

Henderson voulait, pour lui et sa famille, créer un bunker et un environnement qui s’éloignent le moins possible de leur vie «normale» à la surface. On y trouve donc une cuisine bien pensée, une cheminée et des portes vitrées s’ouvrant sur un jardin artificiel avec vue. Le «jardin» est constitué d’un faux gazon, d’arbres artificiels, d’une piscine, d’une fontaine et d’un barbecue à l’allure de pierre. En arrière-plan se trouvent des peintures murales réalisées à la main, censées donner une impression d’horizon. Celles-ci bénéficient d’un éclairage spécial qui simule le mouvement de la lumière d’une journée entière.

Il y a également plusieurs salons, une salle de jeu, deux bars et un théâtre. En plus de la chambre parentale, le bunker comprend quatre chambres à coucher supplémentaires, ainsi que six salles de bain. Pour l’électricité, on n’a pas non plus de souci à se faire. Il y a un générateur et un réservoir d’eau de 1 000 litres. C’est, en somme, l’endroit idéal pour se cacher pendant un bon petit moment.

