Les milliardaires africains appelés à l'aide

Sous un soleil de plomb, des menuisiers, trempés de sueur, s'activent pour construire des planchers à grand coups de mateaux. A Kano, la grande ville du nord du Nigeria, un centre d'isolement flambant neuf pourra bientôt accueillir les patients du Covid-19. Derrière cette initiative se trouve l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, dont la fortune est estimée à plus de 15 milliards de dollars (Bloomberg 2019). Deux immenses tentes blanches d'environ 250 lits ont été érigées sur le stade de foot de la cité commerçante qui a vu naître le roi du ciment.

Dans le pays anglophone de 200 millions d'habitants, des décennies de mauvaise gestion des pouvoirs publics ont laissé un système de santé exsangue, alors dans la lutte contre le coronavirus, comme bien souvent, le secteur privé est appelé à la rescousse. Créée fin février, la Coalition du secteur privé contre le Covid-19 (Cacovid), pilotée par Dangote et le groupe bancaire nigérian Access Bank, rassemble une cinquantaine d'entreprises qui ont promis près de 22 milliards de nairas (57 millions de dollars) pour le pays, selon un document interne que l'AFP a pu consulter.

Création de fonds spéciaux

«Si chacun fait les choses dans son coin, ça crée une cacophonie, alors en fonction de sa taille, chacun met ce qu'il peut et on mutualise nos moyens», assure à l'AFP Zouera Youssoufou, directrice générale de la Fondation Dangote. Le secteur privé va ainsi bâtir sept centres d'isolement dans les grandes villes (Kano, Lagos, Abuja, Maiduguri, Port-Harcourt...), et chercher à augmenter les capacités de diagnostique du Nigeria, qui n'a réalisé que 5 000 tests depuis le début de l'épidémie. L'Afrique semble pour l'instant moins touchée que le reste du monde avec un total de quelque 16 200 cas officiellement recensés pour près de 900 morts, selon un décompte de l'AFP.

Mais les experts invitent à la prudence, estimant que l'ampleur réelle de la pandémie pourrait être sous-estimée - notamment en raison du manque de tests disponibles. Alors, un peu partout, la mobilisation s'accélère. En Afrique du Sud, le magnat des mines, Patrice Motsepe (African Rainbow Minerals), de même que les familles Rupert (fonds d'investissement Remgro Limited) et Oppenheimer (diamants De Beers) ont chacun promis un milliard de rands (53,3 millions de dollars).

À l'échelle continentale, la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé la semaine dernière la création d'un fonds de 10 milliards de dollars pour soutenir les économies africaines. Et l'Union africaine (UA) a lancé le 7 avril un fonds spécial contre le Covid-19 auquel les Etats membres ont déjà accepté de contribuer à hauteur de 17 millions de dollars. «Nous devons maintenant (...) mobiliser toutes les ressources pour contenir cette pandémie et empêcher l'effondrement d'économies et de systèmes financiers déjà en difficulté», a déclaré dimanche le président en exercice de l'UA, le Sud-africain Cyril Ramaphosa.

(L'essentiel/afp)