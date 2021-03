2020, «l'année la plus difficile» pour JCDecaux

JCDecaux a annoncé jeudi avoir vécu en 2020 «l'année la plus difficile de son histoire» en enregistrant sa première perte nette à hauteur de 605 millions d'euros, en raison des mesures sanitaires mondiales contre la pandémie de Covid-19 qui ont contraint son activité. Le géant français de l'affichage publicitaire, qui a fortement réduit ses coûts, anticipe encore une baisse à données constantes de 40% de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2021 - notamment en Europe et malgré un fort rebond en Chine continentale - et a décidé de ne verser aucun dividende en 2021 pour la deuxième année consécutive.

La situation est d'autant plus amère pour JCDecaux qu'il avait atteint en 2019 ses «meilleurs résultats depuis sa cotation». Mais la diminution des voyages et la fermeture des lieux de transports (aéroports, gares, métros), ainsi que la diminution des audiences dans les villes touchées par les confinements, ont provoqué un effondrement du chiffre d'affaires annuel de 40% à 2 milliards d'euros.

«L'Europe rebondit plus lentement»

«Malgré cette forte baisse, notre marge opérationnelle 2020 est restée positive à 141,6 millions d’euros grâce à des ajustements forts et rapides réalisés par nos équipes», a déclaré le président du directoire et codirecteur général Jean-Charles Decaux, cité dans un communiqué. «Nos efforts ciblés sur la préservation de la trésorerie et les économies de coûts ont permis d’absorber 59% de cette baisse de chiffre d’affaires sans précédent», a-t-il ajouté.

Interrogé jeudi matin sur BFM Business, il s'est félicité d'une légère baisse de la dette du groupe à 1,086 milliard d'euros, grâce au chômage partiel et «sans mesure de plans sociaux». Le rebond attendu de l'activité, une fois l'épidémie sous contrôle, est cependant inégal selon les régions.

«Il y a la vitesse chinoise. Aujourd'hui, nous sommes en croissance à deux chiffres en Chine (hors Hong Kong)», qui représente 20% de l'activité du groupe, a dit M. Decaux. Mais «ce qui est préoccupant, c'est que l'Europe rebondit plus lentement parce que nous sommes en retard dans la vaccination.» «En raison de la poursuite et du renforcement des restrictions de mobilité» introduites dans certains grands pays, le groupe ne prévoit pas dès 2021 de retour à l'activité de 2019.

(L'essentiel/afp)