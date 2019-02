Les sept villas et apparts les plus chers du monde

Pour le salaire moyen, l'achat d'un bien immobilier est un lointain espoir ou ne devient réalisable qu'après de longues années d'épargne et de sacrifices. Et même quand le rêve devient réalité, rares sont ceux qui peuvent construire ou acheter la maison de leurs rêves – du moins la plupart du temps, il faut trouver un compromis entre ses moyens financiers et ses souhaits.

Ce qui n'est pas du tout le cas pour les propriétaires et occupants des villas et appartements du diaporama ci-dessus, qui donne un aperçu des villas les plus luxueuses et les plus chères au monde.

(L'essentiel)