Google va investir dans l'intelligence artificielle

Le géant internet américain Google va ouvrir un centre de recherche fondamentale dévolue à l'intelligence artificielle en France, a annoncé lundi le groupe à l'occasion d'une rencontre de son patron, Sundar Pichai, avec le président Emmanuel Macron à Versailles. Ce centre de recherche fondamental, le troisième du groupe après Mountain View (Californie) et Zurich (Suisse), sera installé dans le siège parisien, qui s'étendra sur 6.000 m2 supplémentaires pour devenir un «campus».

«Les différentes réalisations du pays dans les domaines de la science, de l'art ou encore dans le domaine académique en font un lieu idéal pour la création d'un centre de recherche fondamentale sur l'intelligence artificielle», a expliqué M. Pichai, cité dans un communiqué. En parallèle, Google va augmenter le nombre de ses salariés en France pour le faire passer de 700 à 1 000 personnes, toujours à Paris.

Un autre géant internet américain, Facebook, avait déjà annoncé plus tôt lundi son intention de doubler le nombre de chercheurs de son centre sur l'intelligence artificielle créé en 2015 à Paris, qui passera de 30 à 60. Ce centre, le «FAIR Paris», est l'un des quatre sites mondiaux de Facebook sur l'intelligence artificielle et mène des recherches fondamentales. Le groupe va de plus investir 10 millions d'euros supplémentaires d'ici 2022 «pour accélérer l'intelligence artificielle en France», soit un triplement des sommes qu'il y consacre.



