Des banques solides pour affronter la crise

Le président de l’Association des banques et banquiers, Luxembourg (ABBL), Guy Hoffmann a salué ce mercredi la «bonne performance globale» d’un secteur «toujours solide» en 2019, dans un contexte de taux d’intérêt très bas qui reste pénalisant. Le bilan dressé par l’ABBL, sur base des chiffres de la Commission de surveillance des services financiers et de la Banque centrale du Luxembourg, montre un produit net bancaire en progression de 2% sur un an, à 12,049 milliards d’euros pour les 127 banques luxembourgeoises (-8 établissements). L’emploi dans les banques s’est maintenu à 26 330 salariés, pour des frais de personnel et d’administration en hausse de 8,5%, à 7,3 milliards d’euros. Le résultat avant provision s’établit à 4,749 milliards d’euros (-6,4%).

Du télétravail et des dépistages



Une deuxième vague de coronavirus «amènerait à une nouvelle désorganisation», craint Pierre Étienne, vice-président de l’ABBL. Dans chaque banque, une personne sur cinq est testée chaque semaine, indique l’association, «ce qui signifie qu’une infection dans cette cellule de 5 personnes sera détectée rapidement et que les mesures d’isolement nécessaires pourront être mises en place».



Au-delà des contraintes, «la pandémie a montré qu’on pouvait s’adapter en 2-3 jours en passant d’une organisation centralisée à une décentralisée, sans y être très préparé. Cela a globalement bien marché, c’est une bonne nouvelle, même s’il faut prendre en compte les coûts pour adapter l’infrastructure informatique au télétravail, et maîtriser les questions de cybersécurité», a souligné Pierre Étienne. Des aides sollicitées



Sur les 18 386 demandes de moratoires (report de remboursement de crédits par les entreprises) recensées pendant la crise sanitaire, 97% ont été approuvées par les banques, pour un montant de 3,7 milliards d’euros, a indiqué l’ABBL.



70% des demandes de prêts garantis par l'État ont été acceptées, pour 71 millions d’euros. 75 millions d’euros supplémentaires ont aussi été prêtés pour satisfaire 80% des 770 demandes approuvées pour d’autres prêts Covid-19.

Les dépôts des ménages luxembourgeois se sont élevés à 79 milliards d’euros en 2019, sur un total de 658 milliards. Les prêts aux résidents ont atteint 38 milliards d’euros en 2019, 11 milliards de plus qu’il y a 5 ans. Ces prêts sont en grande majorité dirigés vers l’immobilier (33 milliards d’euros). Les prêts aux entreprises luxembourgeoises se sont élevés à 28 milliards d’euros (+7,7%). 665 milliards d’euros ont été empruntés au total l’an passé (+6,4%).

La crise sanitaire et économique liée à la pandémie de Covid-19 n’est pas sans conséquence sur le secteur, a reconnu Pierre Étienne, vice-président de l’ABBL. Pour autant, «l’avantage compétitif du Luxembourg va comparativement se renforcer par rapport aux autres pays européens», estime-t-il, dans le sens où le creusement de la dette publique et du PIB aura un impact moindre au Grand-Duché qu’ailleurs. La stabilité politique et des comptes publics sains sont des atouts dans la compétition internationale, selon l’ABBL. «Le triple A est d’ailleurs confirmé», a appuyé Pierre Étienne, pour qui «la "forteresse Luxembourg" va se renforcer vis-à-vis de la clientèle internationale».

