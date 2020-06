Près d'un demi-​​milliard de pertes pour H&M

Le géant suédois du prêt-à-porter H&M a accusé au deuxième trimestre une lourde perte, en raison du nouveau coronavirus qui a contraint le groupe à fermer plus de magasins que prévu, a-t-il annoncé vendredi. Les enseignes de mode, et notamment celles de «fast fashion» comme H&M, ont été touchées de plein fouet par la crise sanitaire. Mi-avril, au plus fort de la crise, environ 80% des magasins de la marque scandinave étaient temporairement fermés.

Au deuxième trimestre, Hennes et Mauritz a accusé une perte nette de quelque 5 milliards de couronnes (477 millions d'euros), contre un bénéfice de 4,6 milliards pour la même période un an plus tôt. Dans le même temps, son chiffre d'affaires a été divisé par deux, à 28,7 milliards de couronnes. «Lorsque la majorité des magasins ont été temporairement fermés au cours du deuxième trimestre, nous nous sommes concentrés sur la réorientation de la circulation des produits vers nos canaux numériques, qui sont restés ouverts en permanence sur presque tous nos marchés en ligne», a souligné Helena Helmersson, PDG du groupe, citée dans le rapport financier.

«Le marché reste affaibli»

Au cours du deuxième trimestre, si les ventes totales du groupe ont chuté de 50% par rapport à la même période en 2019, les ventes en ligne ont limité ce plongeon, avec une hausse de 32%. Tandis qu'H&M tablait au premier trimestre sur l'ouverture de 165 nouvelles boutiques physiques et 130 fermetures, l'enseigne prévoit désormais de fermer quelque 170 magasins - et d'en ouvrir seulement 130.

Et, prévient le groupe, comme «l'offre d'articles de printemps est excédentaire dans l'ensemble du secteur et que le marché reste affaibli», les démarques et autres baisses de prix devraient se poursuivre au troisième trimestre. Actuellement, 350 magasins des quelque 5 000 magasins H&M gardent encore porte close à cause du Covid-19, soit 7% du nombre total de boutiques de l'enseigne dans le monde.

(L'essentiel/afp)