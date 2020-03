Le PDG de Quintet Private Bank est décédé

Jürg Zeltner, PDG de Quintet Private Bank et membre du conseil d'administration, est mort dimanche à l'âge de 52 ans, des suites d'une maladie, indique la banque ce lundi, dans un communiqué. Jürg Zeltner, dont la maladie avait été diagnostiquée l'an passé, était marié et père de deux enfants. «Sa présence nous manquera cruellement, c'était un collègue qui savait inspirer les autres et un homme d'une grande intelligence, intégrité et dignité», note Jan Maarten de Jong, le président du conseil d'administration.

Jakob Scott, qui était PDG intérimaire de Quintet Private Bank depuis décembre dernier, succède à Jürg Zeltner. Il avait été préalablement nommé Wealth Management CEO l'été dernier.

Fondé en 1949, Quintet Private Bank (Europe) S.A., dont le siège se situe à Luxembourg, est implanté dans cinquante villes d’Europe et emploie 2 000 personnes. Au Grand-Duché, la banque exerce ses activités sous la marque Quintet Luxembourg.

L'essentiel adresse ses plus sincères condoléances à la famille de Jürg Zeltner.

(L'essentiel)