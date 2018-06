La fusion Disney-​​Fox autorisée sous conditions

Disney a obtenu mercredi le feu vert des autorités de la concurrence américaines pour le rachat de l'essentiel du groupe Fox à condition de vendre des chaînes sportives, ouvrant la voie à la création d'un mastodonte dans un secteur des médias en plein bouleversement. Disney devra céder 22 chaînes locales sportives appartenant au groupe 21st Century Fox, une fois le rachat de celui-ci bouclé, de façon à préserver la concurrence, a indiqué la division anti-monopole du ministère de la Justice dans un communiqué.

«Le ministère a déterminé que ces ventes résoudraient les inquiétudes sur la concurrence provenant du rachat par Disney de certains actifs de Fox», a écrit le ministère, affirmant que sans cela, le rachat «serait susceptible d'entraîner des hausses de prix» pour les programmes sportifs dans certaines régions aux Etats-Unis. Disney, déjà un mastodonte d'Hollywood avec notamment dans son escarcelle la saga Star Wars ou les super-héros Marvel, possède déjà les chaînes du groupe ABC et surtout les chaînes sportives ESPN. S'il reste encore des étapes à franchir pour que la fusion Disney/Fox soit définitive, ce feu vert est une mauvaise nouvelle pour le câblo-opérateur américain Comcast, qui convoite aussi le groupe Fox et avait lancé mi-juin une offre de rachat plus élevée que l'offre originale de Disney, déposée en décembre. Ce dernier avait à son tour la semaine dernière dû surenchérir pour contrer Comcast et avait assuré que sa nouvelle proposition avait le soutien de Fox.

Selon la presse américaine, Comcast n'a pas abandonné et pourrait lancer une nouvelle offre. Contacté par l'AFP, le groupe n'a pas souhaité commenter. Pour sa part, Disney, qui a mis 71,3 milliards de dollars sur la table dans cette opération, a confirmé avoir accepté la demande du ministère et précise qu'il devra vendre ces chaînes sportives dans un délai de trois mois, renouvelables, suivant le bouclage du mariage. Disney veut mettre la main sur les studios de cinéma 20th Century Fox, la chaîne de télévision National Geographic, la participation de Fox dans le service de streaming Hulu, ou encore dans le groupe satellite britannique Sky. La chaîne de télévision câblée américaine Fox News, le Wall Street Journal et l'agence d'informations DowJones, autres propriétés de la famille Murdoch, n'en font en revanche pas partie et constitueront l'essentiel d'un nouveau groupe «Fox» aminci.

(L'essentiel/afp)