LeBron rejoint le club des athlètes milliardaires

La superstar des Los Angeles Lakers LeBron James vient d’ajouter une nouvelle ligne à son incroyable palmarès. Selon le média américain Sportico, le basketteur de 36 ans vient de dépasser le milliard de dollars de gains en carrière. Il est également le premier basketteur à atteindre ce plateau alors qu’il est encore en activité.

C’est la récente sortie du film «Space Jam: A New Legacy» qui a permis à LeBron James de rejoindre Tiger Woods (golf), Floyd Mayweather (boxe), Cristiano Ronaldo et Lionel Messi (football) ainsi que le Bâlois Roger Federer (tennis) dans le cercle très restreint des athlètes ayant dépassé le milliard de dollars de gains en carrière.

Une superstar planétaire

Depuis ses débuts en NBA en 2003 avec les Cleveland Cavaliers, LeBron James a cumulé 330 millions de dollars sur les parquets, auxquels il faut ajouter 770 millions pour le merchandising, ses contrats publicitaires et ses différents investissements, notamment une société de production de films, une chaîne de pizzas ou encore une marque de tequila.

Star planétaire, LeBron James possède également près de 170 millions de «followers» sur les différentes plateformes des réseaux sociaux, faisant de lui le cinquième athlète le plus suivi au monde, derrière les footballeurs Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar et le joueur de cricket Virat Kohli.

Intouchable Michael Jordan

Chez les basketteurs, le quadruple MVP de la NBA devance de loin le joueur des Brooklyn Nets Kevin Durant (580 millions de dollars de gains) et le meneur des Golden State Warriors Steph Curry (430 millions), mais il reste tout de même loin de Michael Jordan.

L’ancien joueur des Chicago Bulls, qui a bâti un véritable empire avec sa marque Air Jordan, a cumulé près de 2 milliards de dollars depuis ses débuts professionnels en 1984. Au contraire de LeBron James, Michael Jordan avait toutefois dû attendre la fin de sa carrière sportive pour rejoindre le club des athlètes milliardaires.

(L'essentiel)