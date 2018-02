Maduro vante le début de sa monnaie virtuelle

«Nous avons atteint des intentions de vente pour un montant de (...) 735 millions de dollars. Nous les avons déjà dans nos mains, en petros. Nous démarrons bien», a déclaré Nicolas Maduro lors d'une conférence de presse. Le président commentait le lancement de cette prévente privée de 38,4 millions de petros, sur une émission totale de 100 millions de petros, qui doit durer jusqu'au 19 mars. Le 20 mars aura lieu l'offre publique de 44 autres millions de petros et l'État vénézuélien se réservera le reste, 17,6 millions.

Le Venezuela a décidé de lancer sa monnaie virtuelle en raison de ses problèmes de liquidités, aggravés par les sanctions financières qui lui sont imposées par les États-Unis, hostiles à la politique du président socialiste Maduro. Washington interdit à ses citoyens et à ses entreprises d'acheter des obligations du Venezuela et de son groupe pétrolier d'État PDVSA.

«Le petro renforce notre indépendance et notre souveraineté économique, et va nous permettre de lutter contre l'avarice des puissances étrangères qui tentent d'asphyxier les familles vénézuéliennes pour s'emparer de notre pétrole», a déclaré M. Maduro. La grave crise économique et sociale que vit le Venezuela est en grande partie due à la chute des cours du pétrole, dont il tire 96% de ses revenus. Le «prix de vente de référence» du petro a été fixé à 60 dollars. Mais il sera susceptible de fluctuations.

