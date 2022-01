Morgan Stanley continue de voir la vie en rose

La banque d'affaires américaine Morgan Stanley a dépassé les attentes au quatrième trimestre, comptant toujours sur ses activités de conseil aux entreprises et de gestion de fortune tout en gardant sous contrôle les dépenses salariales. L'établissement a dégagé un bénéfice net de 3,6 milliards de dollars sur la période close au 31 décembre, en hausse de 10%, avec un chiffre d'affaires en progression de 7% à 14,52 milliards de dollars.

Les banquiers d'affaires de Morgan Stanley, qui conseillent les entreprises voulant entrer en Bourse, lever de l'argent ou fusionner avec un concurrent, ont continué à générer des revenus importants, en hausse de 6%. Le chiffre d'affaires généré par la gestion de fortune a pour sa part grimpé de 10%.

Dépenses salariales en hausse de 18%

Les traders de la banque ont un peu ralenti leur activités (-6%), mais surtout du côté des échanges de produits financiers à revenus fixes (-31%). Les revenus tirés des échanges d'actions ont, de leur côté, progressé de 13%. Morgan Stanley a parallèlement réduit sur le trimestre ses dépenses de 2%, grâce notamment à la baisse de 7% des sommes versées pour la rémunération de ses employés.

Sur l'ensemble de l'année, les dépenses salariales ont progressé de 18%, s'affichant ainsi en nette hausse comme pour ses concurrents JPMorgan Chase (10%) et Goldman Sachs (+33%). Sur la totalité de 2021, Morgan Stanley a, comme les autres géants bancaires américains JPMorgan Chase, Goldman Sachs et Bank of America, dégagé des profits records.

Son bénéfice net a grimpé de 39% pour atteindre 14,57 milliards de dollars, avec un chiffre d'affaires en hausse de 23% à 59,76 milliards de dollars. L'action montait de 2,5% dans les premiers échanges de la Bourse de New York.