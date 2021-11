Perte d'1,6 milliard pour la compagnie Emirates airline

En revanche, le chiffre d'affaires a augmenté de 86% pour atteindre 5,9 milliards de dollars au cours de la même période, du 1er avril au 30 septembre, a-t-elle ajouté, mercredi, dans un communiqué.

«Dans l'ensemble du groupe, nous avons vu les opérations et la demande reprendre à mesure que les pays ont commencé à assouplir les restrictions de voyage», a déclaré le président de la compagnie, cheikh Ahmed ben Saïd Al-Maktoum.

«Cette dynamique s'est accélérée au cours de l'été et continue de croître régulièrement pendant la saison hivernale et au-delà. Même s'il reste du chemin à parcourir avant que nos opérations ne reviennent à leur niveau d'avant la pandémie et de retrouver la rentabilité, nous sommes bien engagés sur la voie de la reprise», a-t-il ajouté.

En juin, Emirates avait annoncé sa première perte annuelle en plus de trois décennies, après que la pandémie de coronavirus a durement affecté le secteur aérien. Le transporteur avait alors indiqué avoir reçu une aide de 3,1 milliards de dollars de son propriétaire, le gouvernement de Dubaï, pour l'aider à survivre à la crise.

(L'essentiel/AFP)