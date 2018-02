En Roumanie, un boum économique qui inquiète

La Roumanie est la vedette européenne de la croissance grâce à une consommation vigoureuse mais tout ne va pas bien pour autant. «Croissance économique n'est pas toujours synonyme de développement. L'économie roumaine a progressé en s'endettant, sans qu'aucun nouveau kilomètre d'autoroute ne soit réalisé», cite à titre d'exemple Cristian Paun, professeur de finances internationales à Bucarest. L'estimation du PIB pour 2017 sera connue mercredi.

Une spectaculaire poussée de 6 à 7% est attendue, après une progression de 8,6% au cours des trois premiers trimestres, qui devrait faire de la Roumanie le champion européen de la croissance. Loin de féliciter ce pays au niveau de vie le plus faible de l'UE, après la Bulgarie, les institutions internationales ont multiplié les mises en garde. «Le principal moteur de la croissance a été la consommation des ménages, stimulée par les baisses de taxes et les majorations salariales. L'investissement public est en baisse pour la deuxième année consécutive», a souligné la Commission européenne.

La situation va s'empirer en 2018

Or les besoins de ce pays de 20 millions d'habitants sont énormes en terme d'équipements de santé, d'éducation, de transports. La Roumanie compte à peine 550 km d'autoroutes et le réseau ferroviaire se dégrade, les trains circulant à 44km/h en moyenne, contre 78 km/h en 1990. «Aucun sou n'a été dépensé en 2017 pour acheter du matériel roulant, tandis que les voies ferrées n'ont été modernisées que sur de très courtes distances», affirme Viorel Istrate, responsable d'un syndicat des cheminots. «La situation sera encore plus dramatique en 2018, les budgets ont été encore amputés», déplore-t-il.

Après son retour au pouvoir, en décembre 2016, la majorité de gauche a fait voter des augmentations de salaire dans la fonction publique et la hausse de plusieurs prestations sociales. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) déplore un creusement des déficits suite à cette hausse des dépenses, agitant le spectre d'une «surchauffe» de l'économie. L'inflation a atteint 3,3% sur un an en décembre, son plus haut niveau depuis plus de quatre ans. Les prix ont explosé. Les oeufs ont augmenté de 43%, le beurre de 22% et les fruits de 11%.

(L'essentiel/AFP)