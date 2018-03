La BIL affiche un résultat net de 117 millions d’euros

La Banque internationale à Luxembourg (BIL) a publié, jeudi, un résultat net après impôts de 117 millions d’euros pour l’exercice 2017, en hausse de 5,7%, constatant «une performance solide dans toutes ses activités».

Les revenus provenant de ses activités commerciales ont atteint 501 millions d’euros, en progression de 7,9%. «Une hausse importante et par ailleurs en ligne avec les objectifs de sa stratégie BIL 2020», a commenté dans un communiqué, la banque, rachetée en septembre dernier par la holding chinoise Legend Holding Corporation.

Plus de dépôts et de prêts

Les actifs sous gestion ont atteint 39,4 milliards d’euros contre 37,7 milliards d’euros un an plus tôt, sous l’effet d’entrées nettes de 1 milliard d’euros et d’effet de marché positif de 0,7 milliard d’euros. Les dépôts de la clientèle sont à la hausse de 1,2% et s’élèvent à 16,3 milliards d’euros.

«Cette progression plus marquée des actifs sous gestion par rapport aux dépôts s’explique par des initiatives de conversion de liquidités, en particulier au niveau du wealth management, qui ont pour but de procurer à nos clients un meilleur rendement sur investissement», selon la BIL. Les prêts à la clientèle avancent de 10,8%, à 13,3 milliards d’euros.

(Mathieu Vacon /L’essentiel)