Vendre en ligne ou mourir, le luxe face au Covid-​​19

Boutiques fermées, voyages stoppés: la pandémie force les marques de luxe à mettre les bouchées doubles sur les ventes et services en ligne, un virage stratégique vital mais périlleux pour toucher un maximum de clients sans diluer l'exclusivité propre au secteur. «Il y a eu un vrai coup d'accélérateur sur le e-commerce: en huit mois, on a pris huit ans!», résume Eric Briones, cofondateur de l'école de mode «Paris School of Luxury».

«L'urgence à présent pour les marques c'est d'être au contact du client, de créer un frisson digital et faire de chaque vente sur internet une véritable expérience, pour qu'on n'achète pas en ligne uniquement parce c'est pratique», résume cet expert à l'AFP. Dans un contexte de chute des ventes mondiales de luxe en 2020, le e-commerce a profité des confinements et des restrictions de déplacements, sa part dans le chiffre d'affaires total passant de 12% à 23% en une seule année, selon l'étude de référence Bain-Altagamma.

«Pas très excitant»

Le Covid-19, par son ampleur et sa durée, a poussé les grands noms du luxe à investir plus et plus vite que prévu - financièrement comme technologiquement - dans un canal de vente pas toujours jugé prioritaire. En novembre, le groupe de luxe Richemont (propriétaire notamment de Cartier) et le géant chinois Alibaba ont ainsi annoncé injecter 1,1 milliard de dollars dans la plateforme de mode haut de gamme Farfetch et sa nouvelle place de marché chinoise.

De son côté, Amazon - roi du e-commerce jusqu'alors boudé par le prêt-à-porter - a lancé en septembre une espace luxe pour se faire une place aux côtés des grandes plateformes du secteur que sont Farfetch, Yoox Net-à-porter ou encore le Luxury Pavilion d'Alibaba. «Les marques petites ou moyennes ne peuvent pas capter seules suffisamment de visibilité sur internet, et n'ont d'autre choix que de passer par une plateforme», met en avant Delphine Vitry, co-fondatrice du cabinet de conseil MAD.

En direct ou via des intermédiaires, vendre en ligne ne s'improvise pas: «il y a une marge de progrès sur le côté immersif: des produits dans un panier quand on est tout seul dans son salon, ce n'est pas très excitant», résume Delphine Vitry. Mais de nouveaux services émergent: «à cause du Covid-19, pour Noël, plusieurs grandes marques proposent par exemple d'accueillir un vendeur à domicile».

