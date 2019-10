Les producteurs d'huile d'olive sont inquiets

Dans les oliveraies d'Andalousie, la récolte venait de commencer quand Donald Trump a plombé l'ambiance en annonçant des sanctions commerciales. «Nous sommes extrêmement préoccupés», soupire Carlos Carreira, propriétaire de 130 hectares. Autour d’Antequera, cœur de la production en Espagne (premier producteur mondial fournissant près de la moitié de l'huile d'olive de la planète), plaines et collines sont uniformément recouvertes d’oliviers alignés au cordeau.

«L'an dernier déjà, les prix étaient parfois si bas qu’ils ne couvraient pas les coûts de production. Si l'on ajoute à ça le renchérissement de nos produits aux États-Unis, beaucoup d’exploitations pourraient finir par ne plus être viables», calcule M. Carreira. Événement rare en Espagne, une manifestation d'oléiculteurs contre les difficultés du secteur a réuni jeudi plusieurs milliers de personnes à Madrid. Si les sanctions américaines entrent en vigueur le 18 octobre, huile et olives espagnoles subiront des droits de douane de 25%.

«Croche-pied en pleine course»

Depuis le 2 octobre, Washington menace d'imposer des droits des douane punitifs sur 7,5 milliards de dollars de produits européens, ciblant des produits différents selon les pays, des représailles dans le cadre de la bataille juridique entre Boeing et Airbus. L'huile d'olive et les olives sont les premiers produits agricoles exportés par l'Espagne vers les États-Unis (respectivement 405 et 179 millions d'euros en 2018). Autour de Carlos Carreira, une douzaine de journaliers s’activent en pleine chaleur sous les feuillages vert-argenté, secouant les arbres à l'aide d'une machine et de bâtons puis récupérant les olives dans de longs filets.

La production d’huile ne commencera que dans quelques semaines. Mais une partie de cet or liquide, qui fait vivre des villages entiers, risque de leur rester sur les bras. Récemment, Dcoop, la société de M. Carreira, a beaucoup misé sur le prometteur marché américain, où selon ses dirigeants la consommation pourrait doubler en moins de dix ans. «D'un seul coup, le marché en lequel nous croyions et que nous essayions de faire croître nous impose ces droits de douane. C'est comme si on nous faisait un croche-pied en pleine course», s'insurge Antonio Luque, président de la coopérative.

(L'essentiel/afp)