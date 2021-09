Ces couples de stars sont de vraies mines d'or

Pourquoi se contenter d’une seule star quand on peut en avoir deux? C’est le choix marketing fait par de nombreuses marques comme Pepe Jeans (qui vient d’annoncer sa collaboration avec Brooklyn Beckham et Nicolas Peltz), Balmain, Tiffany & Co. et Calvin Klein. Miser sur des couples de stars ultraconnues qui incarnent les produits d’un label crée une dimension affective chez les acheteurs potentiels mais aussi, et surtout, assure un buzz mondial à la marque. Voici quatre campagnes de pub qui ont marqué les esprits.

Brooklyn Beckham et Nicola Peltz

Égérie de la marque Pepe Jeans depuis cette année, le photographe britannique pose en compagnie de sa fiancée, l’actrice et mannequin Nicola Peltz, pour la nouvelle campagne de la marque. Intitulée «Just Us», elle a été dévoilée jeudi. Une série de clichés intimes, réalisés par le duo de photographes Luigi and lango.

Beyoncé et Jay-Z

Dans sa dernière campagne de pub «About Love», Tiffany & Co. a choisi de célébrer l’amour en faisant appel à Beyoncé et Jay-Z. La chanteuse y arbore le «Tiffany Diamond», l’un des plus gros diamants du monde, composé de 128 carats. Avant elle, seules trois femmes l’avaient déjà porté dont Lady Gaga aux Oscars, en 2019, et Audrey Hepburn dans le film «Breakfast at Tiffany’s», en 1961. Une reprise de la célèbre chanson du film «Moon River», interprétée par Beyoncé, vient, d’ailleurs, d’être révélée au public dans le cadre de «About Love» (voir plus bas). Mais cette campagne a également suscité la colère des admirateurs de Jean-Michel Basquiat, choqués qu’une toile inédite de l’artiste ait été utilisée à des fins mercantiles.

Kim Kardashian et Kanye West

En 2014, Kim Kardashian et Kanye West ont fait monter la température d’un cran en devenant les égéries de la campagne Balmain homme printemps 2015. Amie d’Olivier Rousteing, directeur artistique de la marque, l’Américaine a provoqué lundi de vives réactions en arrivant au gala du MET, vêtue d’une cagoule signée Balenciaga.

Justin et Hailey Bieber

En 2019, le couple a été photographié en sous-vêtements pour célébrer les cinquante ans de Calvin Klein. D’autres stars, comme Kendall Jenner et ASAP Rocky, ont été choisies comme égéries pour cette campagne jubilaire.

