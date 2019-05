Porsche prend une grosse amende pour le dieselgate

Porsche devra payer plus d'un demi-milliard d'euros d'amende, a décidé la justice allemande, dans le cadre du dieselgate. Les magistrats de Stuttgart ont mis en évidence des «manquements au devoir de surveillance» rendant possible la vente de voitures diesel «dont les émissions de NOx ne correspondaient pas aux normes». Les 535 millions d'euros s'ajoutent à 1,8 milliard d'euros d'amendes infligées aux marques VW et Audi en Allemagne après des «procédures contraventionnelles» similaires, la seule base juridique possible pour poursuivre pénalement une entreprise en Allemagne.

Après cette amende, plus aucune procédure de ce type ne vise le groupe Volkswagen, propriétaire de Porsche et Audi, ou ses marques, a indiqué un porte-parole du constructeur. Mais ce paiement «n'a pas d'impact» sur les poursuites individuelles ou les requêtes de clients, a précisé le parquet de Stuttgart. Plusieurs parquets allemands ont ouvert des enquêtes pour fraude, manipulation de cours de Bourse ou publicité mensongère. Mi-avril, l'ancien PDG de Volkswagen, Martin Winterkorn, a notamment été inculpé pour fraude par le parquet de Brunswick, et des centaines de milliers de clients ont rejoint une requête groupée contre le groupe automobile en Allemagne.

Le groupe Volkswagen a indiqué la semaine passée, lors de la présentation de ses résultats au premier trimestre, avoir mis de côté une provision supplémentaire d'un milliard d'euros, qui couvre cette amende. Le scandale a ainsi coûté quelque 30 milliards d'euros au groupe depuis que le constructeur a admis avoir équipé 11 millions de ses voitures diesel, d'un logiciel capable de fausser le résultat des tests antipollution.

