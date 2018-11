182 000 chômeurs de moins qu'il y a un an

En données corrigées de variations saisonnières (CVS), le nombre de chômeurs a reculé de 16 000 personnes sur un mois. Le taux de chômage est inférieur aux attentes des analystes interrogés par Factset (5,1%). En données brutes, moins représentatives d'une tendance de fond mais qui servent de référence dans le débat public, le nombre de chômeurs a baissé de 18 000 sur un mois et a décru de 182 000 sur un an.

Le taux de chômage brut est ainsi resté sous la barre symbolique des 5%, à 4,8 en novembre, après 4,9% en octobre, et 5,0% en septembre. Le taux de chômage est de 6,4% dans l'ancien bassin minier de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de 7,3% en Mecklembourg-Poméranie et de 7,6% dans la capitale Berlin. Le marché du travail de la première économie d'Europe affiche une santé insolente, avec le chômage et le sous-emploi qui «continuent de diminuer» en novembre, selon Detlef Scheele, patron de l'Agence pour l'emploi, cité dans un communiqué.

«L'emploi subventionné augmente à nouveau et la demande des entreprises est à un niveau très élevé», a-t-il ajouté. En novembre, 807 000 emplois au total ont été proposés par l'agence gouvernementale allemande. Selon elle, les candidats ont manqué particulièrement pour les métiers de l'hôtellerie et de la restauration ainsi que dans le commerce alimentaire ou encore l'énergie. En revanche, les apprentis étaient plus nombreux que l'offre de postes à pourvoir dans l'informatique, l'industrie automobile ou encore l'assistance médicale.

