Meghan et Harry coûtent 570 000 euros la minute!

Depuis qu’ils ont quitté Buckingham Palace, le prince Harry et son épouse Meghan Clarke doivent trouver moyen de subvenir à leurs besoins… et s’en sortent plutôt bien! Jugez plutôt: en 2020, le couple signait un contrat avec Spotify pour un montant dépassant les 19 millions d'euros en contrepartie de la production d’une série de podcasts. L’entreprise avait annoncé une bande-annonce de trois minutes et une spéciale de Noël de 34 minutes.

Entre-temps sont intervenus le Covid, bien sûr, mais aussi un congé maternité de plus de vingt semaines après la naissance de Lilibet Diana, en juin dernier. Résultat: seules 37 minutes ont été produites à ce jour. Ce qui revient à un coût, pour Spotify, de… plus de 570 000 euros la minute!

Meghan et Harry, qui ne semblent pas avoir de problème à produire du contenu pour des plateformes comme Apple TV+ (la série documentaire «The Me You Can’t See»), ont, eux, profité des fêtes de Noël pour dévoiler le joli minois de leur dernière-née, Lilibet. Ce qui ne les a pas pour autant fait revenir dans les faveurs de la cour d’Angleterre: la reine Élisabeth n'a pas daigné les mentionner dans son discours de Noël.

