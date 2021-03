Le Dax franchit un nouveau record historique

À 9h26, l'indice vedette prenait 1,02% à 14 745,61 points, au plus haut depuis son dernier record, atteint mardi en séance, à 14 601,79. Le MDax des valeurs moyennes prenait de son côté 0,87% à 32.144,25 points. «La Fed a rassuré» les marchés, a estimé Milan Cutcovic, analyste pour AXI. La Banque centrale américaine (Fed), a laissé mercredi ses taux inchangés et révisé en forte hausse ses prévisions 2021 pour la première économie du monde.

Le marché boursier allemand est par ailleurs tiré par le titre du constructeur Volkswagen (+6,07% à 244,80 euros), qui bondit pour la troisième séance consécutive, après avoir annoncé lundi un vaste plan d'électrification de son offre d'automobile, avec pour objectif de dominer ce marché «au plus tard» en 2025. Le groupe, qui a grimpé de plus de 28% depuis le début de la semaine, est devenu mercredi l'entreprise la plus valorisée du Dax, dépassant le spécialiste des logiciels SAP.

Également sur le marché allemand, le groupe de téléphonie Vodafone a officiellement introduit jeudi à la bourse de Francfort sa filiale d'antennes relais Vantage Towers, valorisée en tout 12,1 milliards d'euros. Quelques minutes après l'ouverture de la Bourse, le premier cours de la nouvelle entité cotée a affiché 24,80 euros. Grâce à cette introduction en Bourse d'environ 20% du capital de l'entreprise, soit 96 millions d'actions, le groupe lève près de 2,3 milliards d'euros

(L'essentiel/AFP)