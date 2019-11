Le groupe français Indigo s'implante en Chine

Le groupe français spécialisé dans le stationnement et la mobilité Indigo a créé une coentreprise avec le chinois Sunsea Parking pour s'implanter en Chine, a-t-il annoncé mardi, dans un communiqué. L'objectif de cette alliance avec le «leader du marché du stationnement en Chine» est d'«accompagner le développement des mobilités au sein des "smart cities" (NDLR: villes rendues intelligentes grâce à l'intégration de capteurs dans les équipements urbains, les véhicules, etc.) chinoises», explique l'entreprise.

Selon elle, «il manque aujourd'hui 50 millions de places de stationnement en Chine, qui doivent être organisées, créées et gérées». «Dans la plupart des pays occidentaux», de «1,1 à 1,3 place de stationnement est en moyenne mise à disposition de chaque voiture en ville», note Indigo. «En Chine, la répartition réelle de places de stationnement est inférieure à 0,5, ce qui entraîne une pénurie importante».

«Cette alliance avec Sunsea Parking va nous permettre d'accélérer significativement le développement du stationnement et de la mobilité en Chine», a déclaré le président d'Indigo Group, Serge Clemente, cité dans le communiqué. Le groupe Indigo, qui emploie 20 000 personnes dans 11 pays, revendique l'exploitation de plus de 5 380 parkings dans le monde, avec plus de 2,3 millions de places de stationnement et plus de 3 000 km de voirie. Anciennement Vinci Park, il est détenu depuis septembre 2016 à 98,4% par la société d'investissement Ardian et Crédit Agricole Assurances.

(L'essentiel/afp)