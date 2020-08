La croissance repart... mais de très bas

Les chiffres pour le 2e trimestre ne seront connus que le 18 septembre mais le Statec s'attend à une «très forte baisse», à l'image de la zone euro (-12%). L'institut statistiques a toutefois décidé de voir le verre à moitié plein dans sa dernière publication sur l'état de la conjoncture luxembourgeoise: tous les indicateurs sont dans le rouge mais de timides signes de reprise promettent un rebond de l'activité au 3e trimestre.

«La levée progressive des restrictions vient naturellement redynamiser l'économie», écrit le Statec, tout en relativisant, cette reprise ne s'effectuant qu'«à partir d'un niveau d'activité très bas». La remontée de la confiance des entreprises à partir de mai fait partie des indicateurs encourageants tout comme l'amélioration - certes relative - de la situation sur le marché du travail, grâce à la reprise des services aux entreprises et de l'Horesca. Avec une croissance de l'emploi de l'ordre de 2% sur un an au mois de juillet (contre -2,9% pour la zone euro sur un an au 2e trimestre), «l'évolution de l'emploi reste dynamique au Grand-Duché».

Les grande surfaces ont résisté

Le volume des ventes au détail a chuté de 9,3% sur les cinq premiers mois de l'année mais les situations sont contrastées dans le commerce: les enseignes généralistes (comme les grandes surfaces) ont fait plus que bien résister (+6% sur les 5 premiers mois de l'année par rapport à l'année dernière) grâce notamment au phénomène de stockage au début de confinement (la fameuse ruée sur le papier-toilette et les pâtes) et à la tendance du «home cooking». D'autres enseignes ont en revanche vu leurs ventes s'effondrer telles celles spécialisées dans les biens d'équipements ou de biens culturels et de loisirs (aux alentours de -20%). La limitation des déplacements et des flux frontaliers ont également pesé sur les achats de tabac et de carburants (-16%).

À noter que les résidents ont profité de la période pour se tourner davantage vers les voitures vertes. Certes, le nombre total d'immatriculations accuse un repli de 25% sur les sept premiers mois de l'année mais la part des véhicules 100% électriques s'est élevée à 4% sur les derniers mois contre à peine 2% en 2019 et moins de 1% en 2018. Une tendance qui devrait se poursuivre puisque la prime offerte pour l'achat de ce type de véhicules a été portée de 5 000 à 8 000 euros.

(mc/L'essentiel)