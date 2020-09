Auchan Retail va supprimer 1 475 postes en France

Cette annonce a causé un «véritable choc» pour les syndicats après les plus de 500 emplois déjà supprimés début 2020. «Ce projet aboutirait à la suppression nette de 1 088 emplois actuellement occupés (1 475 postes seraient supprimés, dont 10 vacants, et 377 postes seraient créés)», écrit la direction du distributeur dans un communiqué, alors qu'un comité social et économique extraordinaire se tient depuis mardi à Hem, près de Lille.

Des résultats en progression



La holding du distributeur Auchan, longtemps en difficulté, a poursuivi son redressement au premier semestre 2020 malgré la crise du Covid-19. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) d'Auchan Retail, qui avait progressé de 227 millions d'euros en 2019, a gagné 162 millions d'euros par rapport au premier semestre 2019 pour s'établir à 1,25 milliard d'euros.

Parmi les métiers concernés figurent le service après-vente, des managers des caisses, les ressources humaines, des contrôleurs de gestion, des métiers administratifs. L’atelier de découpe de viande de Lieusaint (Seine-et-Marne), qui emploie 57 personnes, et neuf des onze centres de réparation fermeraient (ceux d'Aubagne et Trappes seraient conservés) et les accueils SAV en hypermarché seraient supprimés pour «digitaliser» le SAV. Selon la direction, «le métier d’hôte et d’hôtesse de caisse n’est pas concerné par des suppressions d’emploi».

«Accélérer la digitalisation de l'offre Auchan»

Le groupe de distribution avait déjà annoncé un premier volet de son plan de «redressement» au printemps 2019, avec la cession de 21 sites concernant potentiellement entre 700 et 800 salariés. Puis lancé en janvier un plan de départs volontaires, qui ne concernaient pas les magasins, avec la suppression de plus de 500 postes.

En passant à la «deuxième phase de son plan de transformation», l'entreprise veut «doubler le chiffre d’affaires alimentaire en commerce digital» d'ici 2022 et entend «instaurer un pilotage unifié de la chaîne de marchandise, du fournisseur jusqu’au client», «accélérer la digitalisation de l’offre Auchan et des parcours de courses des clients» et «mutualiser les métiers supports en hypermarché».

Les hypermarchés en perte de vitesse

«La dynamique impulsée depuis plusieurs mois délivre des premiers résultats encourageants mais fragiles et insuffisants. Néanmoins, nous sommes dans la bonne direction, direction confirmée par les enseignements de la crise sanitaire», souligne Jean-Denis Deweine, directeur général d’Auchan Retail France, cité dans le communiqué.

Le modèle économique d'Auchan repose majoritairement sur les hypermarchés, aujourd'hui en perte de vitesse face aux nouvelles habitudes de consommation qui voient les clients se tourner, pour leurs courses alimentaires, vers des supermarchés de proximité notamment et, pour leurs achats non alimentaires, vers des enseignes spécialisées ou Internet.

«Sur des services comme le SAV, on ne s'attendait pas à autant»

Selon les résultats transmis par l'entreprise, au premier semestre 2020, la rentabilité a progressé de 79%, mais le résultat opérationnel reste négatif, le chiffre d’affaires digital représente, quant à lui, désormais 12% du chiffre d’affaires total sur le semestre (soit une croissance de 33%).

«Sur des services comme le SAV, on ne s'attendait pas à autant», a réagi Christophe Delay (FO). «Sur les caisses, ils minimisent mais c'est la fin de tous les CDD et, à terme, on sait que cela aura un impact, d'ici deux-trois ans, avec 70% des caisses classiques qui disparaissent. C'est pire que ce qu'on pensait», a-t-il ajouté.

«Pour les salariés pleinement mobilisés durant la crise sanitaire malgré les risques pour leur santé et celle de leurs familles, cette annonce est un véritable choc! Voici comment Auchan leur offre sa reconnaissance», a ajouté la fédération FGTA-FO, dans un communiqué.

(L'essentiel/afp)