Le chômage à son plus bas niveau depuis dix ans

Sur la seule France métropolitaine, le taux de chômage mesuré par l'Institut national de la statistique selon les normes du Bureau international du travail (BIT), baisse de 0,1 point et s'établit à 8,4%, ce qui représente 2,4 millions de chômeurs et 19 000 de moins sur un trimestre. Cette baisse est moins forte que celle du trimestre précédent, qui avait enregistré un recul de 0,3 point, soit 90 000 chômeurs.

Sur un an, le taux France entière (hors Mayotte) comme métropolitaine est à 8,7%, soit une baisse de 0,5%. En France métropolitaine, le taux est identique pour les hommes et les femmes à 8,4%. Par tranche d'âge, le taux de chômage des 15-24 ans repart en hausse de 0,4 point à 19,2% même s'il reste en baisse de 1,7 point sur un an. Celui des plus de 50 ans est également en hausse de 0,3 point à 6,4% +0,2 sur un an). Quelque 963 000 personnes déclarent chercher un emploi depuis plus d'un an.

(L'essentiel/afp)