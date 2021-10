Un trio qui veut faire bouger le marché du travail

Le prix Nobel d’économie a récompensé lundi trois spécialistes de l’économie expérimentale et empirique, le Canadien David Card, l’Américano-Israélien Joshua Angrist et l’Américano-Néerlandais Guido Imbens.

Le trio «nous a apporté de nouvelles idées sur le marché du travail et montré quelles conclusions peuvent être tirées d’expériences naturelles en termes de causes et de conséquences», a salué le jury Nobel.

«Leur approche s’est étendue à d’autres domaines et a révolutionné la recherche empirique», a souligné le jury du «prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel», dernier-né des fameuses récompenses.

Dernier né des fameuses récompenses et le seul qui n’était pas prévu par le testament de l’inventeur suédois, le prix d’économie, remis depuis 1969, boucle la saison des Nobel.

À l’aide d’expériences naturelles, Card a analysé les effets du salaire minimum, de l’immigration et de l’éducation sur le marché du travail. «Ses études du début des années 1990 ont remis en question les idées reçues, ce qui a conduit à de nouvelles analyses et à de nouvelles perspectives», selon le jury Nobel.

The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn