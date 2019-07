La croissance du Maroc en perte de vitesse

Croissance en berne, déficit commercial qui se creuse: indicateurs et rapports alertent sur le ralentissement économique au Maroc, avec une croissance de 2,7% prévue en 2019, contre 3% en 2018 et 4% en 2017, en raison de prévisions «moyennes» dans l'agriculture. La Banque centrale marocaine table, elle aussi, sur une croissance de 2,7% en 2019, dans un pays qui cherche en vain un «nouveau modèle de développement» pour se relancer et réduire les disparités.

La raison du ralentissement est qu'«après deux bonnes années successives, la saison agricole 2018-2019 s'annonce moyenne», selon des données publiées par le Haut-commissariat au plan (HCP), organisme statistique national, dernier en date à tirer la sonnette d'alarme cette semaine. Or, «la croissance nationale continue d'être très dépendante de l'agriculture et des aléas du climat même si des investissements», ayant notamment permis une modernisation des systèmes d'irrigation et le développement de la micro-irrigation, «ont réduit (...) cet effet», explique à l'AFP Ahmed Lahlimi, le Haut-commissaire au plan.

«Au Maroc, gouverner c'est pleuvoir»

L'agriculture est le premier contributeur au Produit intérieur brut (14%), devant le tourisme et l'industrie. Au Maroc, le PIB est donc corrélé à ce secteur tributaire des caprices du climat. Théodore Steeg, résident général à la fin des années 1920, du temps du protectorat français, avait résumé cette corrélation d'une formule devenue célèbre: «Au Maroc, gouverner c'est pleuvoir». Des décennies plus tard, la croissance oscille toujours au gré des précipitations. En 2008, le Maroc a lancé une ambitieuse stratégie agricole, le Plan Maroc Vert (PMV), destinée à améliorer les moyens de production et les revenus des petits agriculteurs. Mais son bilan reste mitigé et rien ne permet de pondérer les caprices météorologiques.

Dans le même temps, ce pays de 35 millions d'habitants s'efforce de diversifier son économie. Il mise en particulier sur les investissements étrangers dans l'industrie, en mettant en avant sa stabilité, la proximité des marchés européens, les coûts compétitifs de sa main d'oeuvre et les avantages fiscaux et douaniers liés aux zones franches qu'il a mises en place. Le HCP estime néanmoins que «le secteur industriel, qui semble être la clé de la relance économique, peine à accentuer sa part dans le PIB» malgré «l'installation de nouveaux opérateurs dans les activités des "métiers mondiaux"», c'est à dire les emplois industriels générés par la mondialisation de secteurs comme ceux de l'automobile et l'aéronautique.

(L'essentiel/afp)