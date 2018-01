102 millions d'euros dépensés à la Loterie

La Loterie nationale a enregistré 101,5 millions d’euros de ventes en 2017 tous produits confondus, en hausse de 4 % sur un an, selon des chiffres fournis par l’opérateur de jeux. Euro Millions continue de porter ce résultat, en représentant 42% du chiffre d’affaires (+6,6 %), avec deux gros jackpots en juin et septembre qui ont fortement boosté les ventes.

Le jeu européen profite à son petit frère LOTTO, en hausse de 14,4%, à 23,8 millions d’euros, à en croire le directeur de la Loterie: «Le jeu reste bien installé, et les joueurs d’Euro Millions voient qu’il y a aussi de beaux gains à LOTTO», observe Léon Losch, qui annonce le lancement lundi de High 5, un nouveau jeu de tirage quotidien à 1 euro qui permet de gagner 50 000 euros avec cinq bons numéros sur 32. «On s’adresse au joueur qui gratte et on cherche aussi à toucher un public plus jeune», souligne Léon Losch.

Les ventes de jeux à gratter (RUBBEL) ont généré 21,2 millions d’euros (+3,7%), «avec une panoplie de jeux plus large et l’arrivée de certains, plus chers». Avec plus de 2 millions d’euros de ventes, les courses hippiques (PMU) et paris sportifs (Oddset) progressent respectivement de 12,1% et 35%. Des offres via le site Internet de la Loterie sont ici étudiées. Confronté aux «jeux illégaux dans les bars», Zubito poursuit, lui, sa chute (-36,9%, à 5,6 millions), mais reste pour l’heure maintenu.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)