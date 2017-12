La pénurie de jambon provoque des troubles

«On veut notre jambon de porc!»: incontournable des repas de fin d'année au Venezuela, ce plat fait cruellement défaut à quelques jours du réveillon, au point de jeter dans les rues les habitants, excédés par la pénurie d'aliments. «Il n'est pas arrivé pour Noël et ne sera pas là pour le nouvel An», se plaint Miriam Brito lors d'une manifestation à Caracas pour réclamer le traditionnel «pernil de cerdo». Le gouvernement de Nicolas Maduro avait pourtant promis qu'il figurerait parmi les aliments vendus à prix subventionnés. Ces mobilisations se sont multipliées ces derniers jours dans les quartiers populaires de la capitale et ailleurs dans ce pays en plein marasme économique.

«Voilà quatre mois que nous n'avons pas reçu les caisses des Clap (comités citoyens qui distribuent des aliments subventionnés) et on nous a menti avec le jambon», poursuit cette femme de 40 ans, mère d'une fille de 7 ans. Salaire et bon alimentaire réunis, le revenu minimum des Vénézuéliens est de 450 000 bolivars environ, soit 135 dollars au taux officiel (dans des bureaux de change où les billets verts sont quasiment introuvables), et 4,5 dollars au marché noir, considéré comme le taux de référence.

Au-delà de la pénurie qui frappe ce plat des fêtes, les manifestants se plaignent également des coupures d'eau et d'électricité, fréquentes au Venezuela qui dispose pourtant des plus grandes réserves de pétrole au monde. Le président Maduro a reconnu des accrocs dans la distribution des fameux jambons mais il a mis cela sur le compte d'un boycott international lié selon lui aux sévères sanctions financières infligées par Washington et à un «sabotage» du Portugal, d'où proviennent les importations de cette viande.

(L'essentiel/AFP)