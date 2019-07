La maison mère de Hello Kitty mise à l'amende

La Commission européenne a infligé mardi, une amende de 6,2 millions d'euros au japonais Sanrio, pour avoir limité les ventes transfrontières en Europe de produits dérivés à l'effigie de personnages de Hello Kitty. Selon l'exécutif européen, Sanrio, maison mère de Hello Kitty, a enfreint les règles de la concurrence de l'UE, en empêchant de nombreux vendeurs, à qui il avait octroyé une licence pour écouler des marchandises dans un pays donné, de commercialiser ces produits dans d'autres pays de l'Union.

«De telles restrictions génèrent un choix plus restreint et des prix éventuellement plus élevés pour les consommateurs dans l'UE», a estimé la commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager, citée dans un communiqué. La Commission avait ouvert une enquête il y a un peu plus de deux ans, le 14 juin 2017, non seulement contre Sanrio, mais aussi contre les américains Nike et Universal Studios, soupçonnés de se livrer à des pratiques similaires.

Nike avait déjà été mis à l'amende, le 25 mars dernier, pour 12,5 millions d'euros, mais Universal Studios n'a pas encore été sanctionné. Sanrio, comme Nike, ont obtenu une réduction de leur amende de 40% pour avoir coopéré avec la Commission.

(L'essentiel/afp)