Recycler le CO2 de l'océan pour en faire du carburant

Recycler les émissions de CO2 pour en faire du carburant liquide, le tout sur d'immenses îles artificielles au milieu de l'océan. L'idée semble venue de la science-fiction. Pourtant elle est bien au stade de la modélisation. L'équipe de scientifiques issue du Laboratoire fédéral de recherche Empa, de l'EPFZ et des Unis de Zurich, Berne et Trondheim assure que le projet comporte de ­nombreux avantages. D'abord le lieu: le dioxyde de carbone est 125 fois plus concentré dans l'eau que dans l'air. L'océan fournirait l'espace considérable requis par cette technologie, «une zone inutilisée qui n'appartient à personne», constate l'Empa dans son communiqué.

Cette innovation qui consiste à produire un carburant liquide: le méthanol, est surtout une ­alternative à l'électricité, difficilement stockable et transportable. Le méthanol peut aussi être utilisé pour fabriquer d'autres produits comme les polymères. Une plateforme de démonstration à Dübendorf a donné des résultats encourageants. Le prix d'un tel projet reste malheureusement un frein. Pour un complexe de 70 îles avec un navire, il faudrait investir 80 millions de dollars. Or pour un recyclage de tout le CO2 émis, 170 000 de ces îles flottantes sont nécessaires pour permettre de répondre à la demande mondiale d'énergie pour le transport de marchandises.

(L'essentiel)