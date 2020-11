«Agressif», Enovos mettrait en péril des PME

«À quel jeu le gouvernement joue-t-il avec Enovos?». La question est posée par la Fédération des artisans et celle du Génie technique (FGT), réunies lundi matin dans les locaux de la Chambre des métiers, au Kirchberg. Les deux organisations dénoncent la «nouvelle stratégie» du fournisseur d’électricité et de gaz, à travers sa holding Encevo, qui «pénètre agressivement les marchés ou des centaines de petites et moyennes entreprises sont actives». La situation concurrentielle, surtout au regard des nouvelles technologies et notamment du photovoltaïque, ne serait donc plus garantie vers la clientèle privée, commerciale et les marchés publics.

Or, le fournisseur Enovos compte parmi ses actionnaires principaux «l’État, la Ville de Luxembourg, la BCEE et la Poste». Un «double jeu» du gouvernement qui se mettrait ainsi en «concurrence directe» avec les PME du pays. «Enovos contrôle toute la chaîne, de la vente de matériel en passant par l’installation jusqu’à la vente d’énergie», expliquent les deux fédérations, citant plusieurs rachats récents de différentes entreprises, leaders dans leur spécialité sur le marché national.

13 000 employés concernés

«Nous avons le savoir-faire pour mettre en œuvre la politique de transition énergétique», explique Marc Thein, président de la FGT, rappelant que 500 entreprises et environ 13 000 employés sont ainsi mis en difficulté. Les deux fédérations savent que leurs moyens d’action sont limités et qu’une loi sur la concurrence est encore en préparation. Mais elles attendent des «réponses concrètes de la part des dirigeants politiques».

Des discussions avec les ministères de l’Économie et de la Transition énergétique auraient déjà été engagées, mais sans succès: «Ils se renvoient la balle». Les ministres du Travail et des Classes Moyennes vont être sollicités également. Rappelons qu’une première plainte, déposée par la Fédération des artisans devant le Conseil de la concurrence en 2018, avait été déboutée.

Contacté par L'essentiel, Enovos a indiqué qu'il se prononcerait sur cette affaire, «dans le courant de l'après-midi».

(Nicolas Chauty/L'essentiel)