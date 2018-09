Tsipras promet la renaissance de la Grèce

Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a promis samedi de baisser les impôts et d'augmenter le salaire minimum pour soutenir la reprise économique et engager la renaissance de son pays après huit ans d'austérité. «Nous savons que nous avons la force et les connaissances nécessaires pour envisager et accomplir la renaissance de notre pays», a déclaré le chef du gouvernement à la Foire internationale de Thessalonique, où traditionnellement est annoncée chaque année la politique économique du gouvernement.

«Des salaires plus hauts, une régulation du marché du travail et le respect du droit du travail... sont un prérequis pour la croissance», a déclaré le dirigeant de gauche. «L'économie grecque est stabilisée... Nous sommes un pays normal maintenant», a-t-il dit. Avec «au moins» 3,5 milliards d'euros de marge de manœuvre budgétaire, M. Tsipras s'est engagé à réduire les taxes sur la propriété et les ventes, à augmenter les revenus de centaines de milliers d'agriculteurs et de Grecs de classe moyenne et à reconsidérer une baisse du niveau des pensions de retraite décidée en début d'année avec les créanciers. L'impôt sur les sociétés va également être progressivement réduit.

«C'est le moins que l'on puisse faire pour soigner les blessures, réduire les fardeaux et créer une dynamique de croissance dans l'économie grecque», a déclaré M. Tsipras, soulignant que les mesures étaient «conformes au cadre» convenu avec les créanciers. Le chômage est tombé sous la barre des 20% pour la première fois depuis 2011, mais beaucoup de Grecs subissent encore des revenus réduits et des impôts élevés.

(L'essentiel/afp)