La pauvreté grandit et le virus n'est pas un allié

La pauvreté s'est accrue en Colombie, affectant 35,7% de la population l'an dernier. Mais, selon des analystes, le pire reste à venir avec la pandémie de Covid-19, qui va annuler une décennie de progrès de la 4e économie d'Amérique latine. En 2019, la Colombie comptait près de 17,5 millions de pauvres, vivant avec l'équivalent de 2,8 dollars par jour, et environ 4,7 millions dans la pauvreté extrême avec moins d'un dollar par jour, selon le service national des statistiques (Dane).

Au total, 662 000 personnes de plus ont sombré dans la pauvreté l'an dernier, soit +1% par rapport à 2018 (34,7%) et la pauvreté extrême s'est davantage aggravée, de 8,2% à 9,6% sur la même période. Selon Jorge Ivan Gonzalez, économiste de l'université Externado, la pauvreté s'est accrue en raison d'une chute de revenus liée à un «fort» chômage, à l'augmentation du secteur informel et à la chute des cours des matières premières exportées par la Colombie.

Le confinement va avoir un grand impact

«C'est une économie très dépendante du pétrole, du charbon, des minerais, et en 2019 la demande a diminué, les prix ont baissé et cela a affecté l'ensemble de l'activité économique», a-t-il précisé. Selon le Dane, dans les 13 principales villes où vivent la majorité des 50 millions d'habitants du pays, la pauvreté a augmenté de 26,7% en 2018 à 27,6% en 2019, l'indigence de 3,9% à 4,3%.

Les localités les plus affectées ont été Quibdo (60,9%) et Riohacha (49,3%), qui comptent respectivement une importante population afro-américaine et indigène. Le confinement contre la propagation du nouveau coronavirus en 2020 «va avoir un très grand impact sur les taux de pauvreté, qui peut même nous faire reculer de dix ans», a déclaré à l'AFP Carlos Sepulveda, doyen du département d'économie de l'université du Rosario.

Entre 2016 et 2018, la pauvreté avait baissé de 36,2% à 34,7%. La Colombie est ainsi confrontée à une aggravation de la pauvreté avant même de ressentir l'impact de la pandémie, qui a entraîné la destruction de millions d'emplois et plombe l'économie.

