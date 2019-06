Pour les expatriés, la vie est plus chère en Asie

Huit des dix villes les plus chères au monde pour les expatriés se trouvent en Asie en 2019, selon le classement publié mercredi par le cabinet Mercer. Hong Kong conserve la première place. Première ville européenne et seule représentante du Vieux Continent dans le top 10, Zurich recule de la troisième à la cinquième place. Luxembourg occupe la 84e place du classement. L'étude fait apparaître une remontée dans le classement des villes nord-américaines et une baisse des villes européennes liée à la hausse du dollar par rapport à l'euro.

«C'est très marqué cette année, parce que le dollar s'est apprécié par rapport à beaucoup de monnaies», a déclaré le responsable de la mobilité internationale de Mercer France. Ainsi, New York passe de la 13e à la 9e place, San Francisco de la 28e à la 16e et Los Angeles de la 35e à la 18e.

Podium asiatique

La ville la plus chère au monde pour les expatriés reste comme en 2018 Hong Kong, «à cause du marché immobilier, mais aussi de sa monnaie indexée sur le dollar américain qui augmente inéluctablement le coût de la vie», relève Mercer dans son enquête. Tokyo se maintient à la 2e place, Singapour passe de la 4e à la 3e, Séoul de la 5e à la 4e, Shanghai de la 7e à la 6e.

La ville qui progresse le plus est Ashkhabad. La capitale du Turkménistan passe de la 43e à la 7e place en raison «d'une pénurie des monnaies fortes, principalement de dollars et d'euros» «qui a fait que mécaniquement, le prix des denrées importées s'envole», explique le responsable.

En Chine, Pékin passe de la 9e à la 8e place en raison de l'augmentation des prix des loyers. Un trois-pièces non meublé pour expatriés y coûte désormais 3 267,95 euros par mois, contre 2 600 euros à Paris, et 7 858,72 euros à Hong Kong, détaille Mercer.

(L'essentiel/afp)