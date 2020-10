Le Luxembourg garde le cap pour Dubaï 2020

L’Exposition universelle de Dubaï 2020 a été reportée d’un an en raison de la pandémie de coronavirus, «mais la programmation reste la même et sur le fond, notre stratégie ne change pas fondamentalement», a assuré jeudi, le ministre de l’Économie, Franz Fayot. L’événement, qui réunira 190 pays, du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, doit être l’occasion pour le Luxembourg de vanter ses atouts à l’échelle internationale. Et de renforcer ses liens économiques avec les Émirats arabes unis.

Des volontaires recherchés



Un appel à candidatures est lancé pour attirer une douzaine de volontaires qui seront chargés d’assurer l’accueil dans le pavillon luxembourgeois. Il faut pour cela parler luxembourgeois et anglais, et vouloir travailler bénévolement pendant un mois. Le transport en avion, le logement et les repas sont pris en charge par l’organisation. Détails sur luxembourgexpo2020dubai.lu et govjobs.lu

Malgré le report d’une année, les partenaires du Groupement d’intérêt économique (Chambre de commerce, SES et POST) et les sponsors ont maintenu leur participation. Sur place, l’extérieur de la construction du pavillon luxembourgeois est avancée «aux trois quarts» et doit s’achever début 2021. Les travaux à l’intérieur seront réalisés au printemps et les finitions à l’été.

Créer un lien entre Dubaï et le Luxembourg

La scénographie mettra en avant le pays sous toutes ses facettes: finance, développement durable, industrie, coopération au développement, technologies, beauté de la nature, etc. Le tout soutenu par une bande sonore concoctée par l’Orchestre philharmonique. Une journée spéciale dédiée au Luxembourg est aussi fixée au 23 janvier 2022.

Crise oblige, il y aura moins de visiteurs que les 25 millions initialement attendus par l’organisation dubaïote. Deux tiers des près de 4 000 personnes recensées par l’Union luxembourgeoise du tourisme (ULT), qui avaient déjà réservé leur voyage à Dubaï, l’ont reporté à l’année suivante, a indiqué Maggy Nagel, commissaire générale du pavillon luxembourgeois.

Franz Fayot a, lui, évoqué des «formules interactives» pour créer un lien entre Dubaï et le Luxembourg, «pour ceux qui voulaient y aller et qui ne le feront pas».

(Mathieu Vacon/L'essentiel)