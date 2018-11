Nissan serait aussi dans le viseur de la justice

Le groupe Nissan pourrait lui aussi faire l'objet de poursuites judiciaires, après la spectaculaire arrestation du président de son conseil d'administration Carlos Ghosn sur des soupçons de malversations. Ni Nissan ni le bureau des procureurs de Tokyo n'ont confirmé cette information. Selon des médias locaux, qui ne citent pas leurs sources, le parquet estime que si faute il y a, la responsabilité en incombe aussi à l'entreprise: c'est en effet elle qui a remis aux autorités les documents financiers inexacts dans lesquels M. Ghosn aurait dissimulé une partie importante de ses revenus.

Les enquêteurs envisagent d'entendre l'actuel patron exécutif de Nissan, Hiroto Saikawa, rapporte la chaîne de télévision publique NHK. Les personnes réellement impliquées dans les éventuelles falsifications peuvent quant à elles voir leur peine allégée en cas de coopération avec la justice, ce en vertu d'une récente loi qui n'a pour le moment été utilisée que dans un autre cas.

Bolloré aux manettes

Par ailleurs, côté français, le conseil d'administration de Renault a désigné mardi soir le numéro deux de l'entreprise, Thierry Bolloré, pour assurer l'intérim de Carlos Ghosn, qui reste pour l'instant PDG. M. Bolloré, 55 ans, que M. Ghosn avait choisi comme bras droit en février dernier, s'est vu confier «à titre provisoire» la direction exécutive du groupe et disposera donc des «mêmes pouvoirs» que le PDG «temporairement empêché». La question clef pour Renault est de «préserver les intérêts de Renault et d'assurer la pérennité de l'alliance» avec les constructeurs japonais Nissan et Mitsubishi Motors. Cette nomination sans surprise de M. Bolloré épouse le souhait énoncé plus tôt mardi par le ministre français de l'Économie, Bruno Le Maire.

Le conseil d'administration de Nissan doit se prononcer quant à lui jeudi sur une proposition de limogeage de son président. Et Mitsubishi Motors (MMC) prévoit de le «démettre rapidement»: un conseil doit se tenir la semaine prochaine, selon un porte-parole de la société. Lâché au Japon, Carlos Ghosn, considéré à 64 ans comme un des plus puissants capitaines d'industrie au monde, est toujours détenu à Tokyo, où il a été interpellé lundi à l'arrivée de son jet privé. Le parquet reproche au Franco-libano-brésilien d'avoir «conspiré pour minimiser sa rétribution à cinq reprises entre juin 2011 et juin 2015», en ne déclarant que 4,9 milliards de yens (environ 37 millions d'euros) contre près de 10 milliards de yens sur la période. Lors d'une conférence de presse lundi, le patron de Nissan a également mentionné «de nombreuses autres malversations, telles que l'utilisation de biens de l'entreprise à des fins personnelles», qui auraient été découvertes après plusieurs mois d'enquête interne.

