La tour pour ultrariches est remplie de défauts

C’est l’une des adresses les plus selects au monde. La tour résidentielle située à 432 Park Avenue, au sud-est de Central Park, est réservée aux ultrariches avec des prix de l’immobilier parmi les plus chers de New York: le penthouse du 96e et dernier étage a ainsi été vendu pour près de 88 millions de dollars en 2016. Pourtant, débourser une petite fortune pour se loger n’est pas gage de tout repos. Inauguré en 2015, ce gratte-ciel commence à dévoiler de nombreux défauts, comme le révèle le «New York Times».

Des problèmes de plomberie ont ainsi causé pour plusieurs millions de dollars de dégâts d’eau, les ascenseurs dysfonctionnent fréquemment et des murs grincent comme sur un bateau. Fin 2018, deux des quatre ascenseurs se sont retrouvés hors service durant plusieurs semaines. Ces désagréments seraient dus aux 425 mètres de la tour, selon les propriétaires, des ingénieurs et des documents consultés par le grand quotidien new-yorkais. De tels problèmes pourraient même se reproduire sur d’autres tours résidentielles de ce type, qui se sont multipliées à Manhattan, ces dernières années.

Le vent en cause

Une telle tour est particulièrement exposée à la puissance du vent. Le 31 octobre 2019, un résident est même resté coincé dans un ascenseur durant 85 minutes en raison d’un «vent fort» qui a stoppé l’installation, explique un e-mail envoyé par le management de l’immeuble et cité par le New York Times. Selon un ingénieur interrogé par le quotidien, les oscillations dues au vent peuvent faire claquer les câbles dans la cage d'ascenseur et entraîner des ralentissements ou des arrêts.

Mais l’une des plaintes les plus fréquentes dans ce type de gratte-ciel est le bruit. Le vent peut en effet faire «grincer» les cloisons métalliques. En 2019, les charges ont d’ailleurs augmenté de 40% en raison des réparations et de la hausse des primes d’assurance, selon le management de l’immeuble.

