La croissance au rendez-​​vous malgré le Brexit

La croissance du Royaume-Uni est ressortie à 1,4% sur l'année 2019, en légère progression par rapport à 2018 où elle avait atteint 1,3%, en dépit des turbulences économiques du Brexit, d'après le Bureau national des statistiques, mardi (ONS). Sur le quatrième trimestre, la croissance a été nulle, selon une première estimation, après une hausse de 0,5% au troisième trimestre. La progression de l'activité dans les services et la construction a été contre-balancée par un recul de la production manufacturière.

«La croissance du PIB britannique a été particulièrement volatile au cours de l'année 2019, en partie à cause des reports d'activité liés aux changements de la date de sortie de l'UE», commente l'ONS. Les entreprises avaient notamment fait des stocks de produits et matières premières au premier trimestre pour se préparer à un possible Brexit sans accord fin mars, ce qui s'est traduit par la suite par une contraction de l'activité au second trimestre. Les stocks ont repris mais dans une moindre mesure au troisième trimestre, avant une nouvelle date de sortie de l'Union européenne fixée fin octobre, puis reportée au 31 janvier.

Le quatrième trimestre a ensuite été marqué par les incertitudes sur l'issue des élections législatives. «Nous sommes sortis du blocage et avons quitté l'Union européenne. Nous devons à présent saisir l'opportunité qui s'offre pour équilibrer (l'activité à travers le pays) et préparer notre fantastique nation pour son succès à long terme», a commenté le ministre des Finances, Sajid Javid. Plusieurs analystes voyaient dans la stagnation du PIB au quatrième trimestre un soulagement au vu du trimestre «le plus politiquement fébrile depuis des décennies», comme le remarque Ayush Ansal, directeur des investissements chez Crimson Black Capital.

(L'essentiel/afp)