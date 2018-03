Gratte-​​ciels et slips pour analyser l'économie

C'est sans doute l'un des indicateurs non conventionnels les plus connus: l'indice «gratte-ciel», élaboré par l'Américain Andrew Lawrence en 1999, assure qu'il existe un lien entre la construction de tours démesurées et l'éclatement de bulles financières. En 1998, l'inauguration des Petronas Towers (Kuala Lumpur) a ainsi précédé de peu la crise asiatique. En 1973, l'ouverture du World Trade Center a devancé la crise pétrolière. Et en 1929, les travaux de l'Empire State Building ont coïncidé avec la «grande crise». En cause, selon Lawrence: la facilité d'accès au crédit, qui nourrit en fin de cycle des projets pharaoniques.

Souvent présentées comme un «indicateur avancé de conjoncture», les ventes de cartons ondulés, utilisés pour protéger les marchandises, donnent selon certains observateurs une bonne idée de l'activité en cours et à venir: si des cartons sont achetés, c'est que l'industrie emballe, et si l'industrie emballe, c'est que les commandes sont élevées et vont soutenir la croissance.

Plus de déchets, plus de consommation

Le lien entre la taille des jupes et la bourse a été mis en évidence par George Taylor en 1926. D'après cet économiste américain, les robes ont tendance à raccourcir en période de prospérité et à se rallonger lorsque les marchés se préparent à plonger. Cette thèse, dite du «hemline index» (indice de l'ourlet), a connu son heure du gloire pendant la crise de 1929 et s'est vérifiée à plusieurs reprises au XXe siècle.

Baromètre de l'activité en cours à défaut d'être un outil de prédiction, le volume des déchets transportés permet d'évaluer de façon relativement fine la croissance du produit intérieur brut (PIB) à un moment donné. Une corrélation logique, la production d'ordures variant avec la consommation, elle-même élément-clé de la croissance.

Popularisé par l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale américaine (Fed) Alan Greenspan, qui disait anticiper la conjoncture en surveillant les ventes de slips, l'«indice des sous-vêtements masculins» s'est taillé au fil des ans un petit succès dans les milieux économiques -- où l'on en parle sur le ton de la boutade, mais pas seulement. Le postulat est le suivant: les hommes ont tendance à s'offrir de nombreux sous-vêtements lorsqu'ils sentent que leur situation économique s'améliore, mais à limiter leurs achats lorsqu'une crise se profile, considérant cette dépense comme superflue -- à la différence des femmes, apparemment.

