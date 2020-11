Satispay lève 93 millions et s’étend au Luxembourg

La fintech italienne Satispay indique ce jeudi avoir bouclé un tour de table de Série C de 93 millions d’euros, qui doit notamment lui permettre de poursuivre son expansion au Luxembourg et en Allemagne. «Le nouveau tour de table est comené par Square, Inc. - une fintech américaine - Tencent – un géant mondial du Web - et LGT Lightstone - le fonds de capital-risque de LGT Group, le plus grand groupe familial de banque privée et de gestion d’actifs au monde, aux côtés de TIM Ventures - la branche de capital-risque de Telecom Italia», précise Satispay, dans un communiqué. La start-up, qui offre une solution de paiement mobile basée sur un compte bancaire, voit sa valorisation après financement portée à 248 millions d’euros.

En Italie, où elle est née en 2013, la fintech compte désormais plus de 1,3 million de consommateurs pour 130 000 commerçants. Sur les dix premiers mois de 2020, Satispay a traité 21,5 millions de transactions représentant 400 millions d’euros. Au Luxembourg, Satispay compte actuellement 1 000 utilisateurs actifs et environ 200 commerçants dans le centre-ville de la capitale. L’objectif au Grand-Duché, qui dépendra de la situation liée au Covid: être disponibles chez 3 000 commerçants et séduire entre 30 000 et 50 000 utilisateurs en 2021.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)