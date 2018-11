Horaires assouplis pour désengorger le métro

«Si 5% des gens se décalent d'un quart d'heure, cela permettra de se rapprocher de la fréquentation d'un samedi matin», affirme la SNCF. Pour y arriver, une vaste expérimentation a été lancée hier dans le quartier d'affaires de La Défense, près de Paris. La RATP, la SNCF et plusieurs entreprises, comme Total, EDF, Axa, Allianz ou Société Générale ont signé une charte en ce sens. Elle permettra à 35 000 salariés d'arriver plus tôt ou plus tard au travail pour éviter les heures de pointe dans les transports.

«Notre objectif est d'obtenir un socle commun entre 10h et 15h où tout le monde doit être présent, et sur le reste du temps, d'avoir un lissage des horaires, détaille Valérie Pécresse, la présidente de la région, au Parisien. C'est-à-dire permettre un jour une arrivée à 10h, une autre à 7h. Cela nécessitera évidemment une souplesse dans l'organisation de l'entreprise et d'arrêter d'organiser des réunions à 18h. Ce qui, par ailleurs, aidera aussi les parents».

L'objectif est de réduire de 5 à 10% le nombre d'usagers durant les pics de fréquentation, ce qui suffirait à éviter la saturation des wagons et augmenterait la ponctualité des trains. «Ça nous semblait impératif de s'inscrire, car nous avons 5 500 collaborateurs à La Défense et que voyager en pleines heures de pointe engendre de la fatigue et du stress pour eux», a expliqué une responsable d'Allianz à Europe 1. Chez l'assureur, 85% des employés à La Défense empruntent les transports publics.

(L'essentiel/afp)