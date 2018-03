L'aide de l'UE à la Turquie n'est pas encore efficace

Pour la période allant de 2007 à 2020, l'UE a prévu une enveloppe totale de plus de neuf milliards d'euros pour aider la Turquie à s'aligner sur sa législation, au titre de «l'instrument d'aide de pré-adhésion». Ce soutien financier a donné des résultats «dans les domaines où la volonté politique était plus forte, comme les douanes, l'emploi et la fiscalité», même s'ils risquent d'être compromis «par la difficulté de dépenser les fonds et par le recul des réformes», a observé la Cour.

Mais «le financement n'a pas permis de répondre de manière satisfaisante à certains besoins fondamentaux dans les secteurs de l'État de droit et de la gouvernance, où des réformes indispensables se font attendre», soulignent les auditeurs. Les sommes dépensées n'ont en particulier pas suffisamment permis d'améliorer «l'indépendance et l'impartialité du système judiciaire, la lutte contre la grosse corruption et contre la criminalité organisée, ni la liberté de la presse» ou encore «la prévention des conflits d'intérêts».

Selon les auditeurs, «l'analyse réalisée par la Commission européenne elle-même montre que des progrès insatisfaisants sont enregistrés dans ces domaines depuis plusieurs années, en raison d'un manque de volonté politique de la part des autorités turques». À partir de 2018, «la Commission devrait veiller à affecter les fonds destinés à la Turquie en ciblant davantage les domaines où les réformes nécessaires (...) accusent un retard», a recommandé Bettina Jakobsen, responsable du rapport de la Cour des comptes, citée dans un communiqué.

(L'essentiel/afp)