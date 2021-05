Les pétroliers doivent faire plus pour le climat

Les actionnaires d'ExxonMobil ont voté mercredi en faveur d’une résolution, présentée par la banque française BNP Paribas, obligeant le groupe à faire un rapport expliquant si ses activités de lobbying sont bien en ligne avec les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat. De plus, ont été retenus au moins deux des quatre candidats au conseil d’administration proposés par la société d’investissement Engine N°1, qui avait lancé fin 2020 une campagne appelant l’entreprise à miser moins sur le pétrole et le gaz et plus sur les énergies renouvelables.

Le scrutin étant très serré, les résultats définitifs sur un troisième candidat d’Engine N°1 seront rendus publics plus tard. L’assemblée générale de l'entreprise était surveillée de près. Signe que le suspense a duré jusqu’au bout, la réunion a été suspendue pendant une heure et la séance de questions-réponses s’est prolongée pendant près d’une heure supplémentaire.

«Une économie qui s'éloigne du carbone»

Chez Chevron, qui tenait également mercredi son assemblée générale annuelle, une proposition demandant à ce que l’entreprise réduise les émissions de gaz à effet de serre de ses produits a recueilli 61% des votes malgré l’opposition du conseil d’administration. «Ces votes reflètent une prise de conscience croissante de l’importance des voix des actionnaires pour accélérer la transition des énergies fossiles vers les énergies renouvelables», a souligné Mark van Baal de l’organisation néerlandaise Follow This.

Ce qui s’est passé chez Exxon «envoie le signal indéniable que l’action climatique est un impératif financier», a aussi réagi le président de l’ONG américaine Environmental Defense Fund, Fred Krupp. «Il s’agit d’un moment décisif pour l’industrie pétrolière et gazière», selon lui. Les géants du secteur «ne peuvent plus ignorer les appels à aligner leur stratégie avec une économie qui s’éloigne du carbone».

«Le changement arrive»

Engine N°1 veut pousser ExxonMobil à dépenser moins pour de nouveaux projets d’hydrocarbures et à envisager plus sérieusement les énergies alternatives, sans quoi sa rentabilité en souffrira. «Quel que soit le résultat du vote, le changement arrive», s’est félicité l’un de ses responsables, Charlie Penner, avant la proclamation des résultats.

Darren Woods, le PDG du géant pétrolier, a reconnu le «désir des actionnaires d’impulser un changement» et a assuré que l’entreprise était «bien positionnée pour y répondre». ExxonMobil était encore en 2013 le groupe privé valant le plus cher en Bourse au monde. Mais son étoile a depuis pâli et il a été sorti à l’été 2020 de l’indice vedette Dow Jones.

Stratégies climatiques à revoir

L’Agence internationale de l’énergie a affirmé la semaine dernière que pour tenter de garder le réchauffement climatique sous contrôle, il fallait oublier dès «maintenant» tout nouveau projet d’exploration pétrolière ou gazière. Sous la pression d’une opinion publique et de certains investisseurs, tous les grands groupes du secteur ont été amenés ces derniers mois à revoir leur stratégie climatique.

Shell a ainsi soumis la semaine dernière au vote de ses actionnaires sa stratégie visant à réduire ses émissions de CO2. Dans une affaire retentissante lancée par un collectif d’ONG environnementales, un tribunal néerlandais a même décidé mercredi que Shell devait réduire ses émissions de CO2 de 45% d’ici fin 2030. De son côté, Total devra convaincre vendredi les investisseurs qu’il en fait assez pour le climat.

(L'essentiel/afp)