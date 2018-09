Dix ans après l'éclatement de la crise financière, les banques européennes sont distancées par leurs rivales américaines et asiatiques dans le classement mondial des géants du secteur, souligne Pierre Gautier, directeur chez Standard & Poor's Global Ratings.

Comment la crise s'est-elle manifestée aux Etats-Unis et en Europe pour les banques ?

Le choc qui s'est produit en 2007-2008 a eu des répercussions immédiates aux Etats-Unis, avec la disparition de Lehman Brothers. D'autres acteurs très présents dans les activités de marché, comme Merrill Lynch, ont dû être vendus. Goldman Sachs et Morgan Stanley ont dû changer de statut et devenir des banques avec accès au refinancement de la Réserve fédérale américaine. (...) Le top dix des banques américaines est donc très différent aujourd'hui de ce qu'il était avant crise.

C'est moins le cas en Europe. En prenant le top dix aujourd'hui et il y a dix ans, on reste à peu près sur les mêmes acteurs. Cela prouve deux choses. D'une part que le secteur bancaire européen n'a pas tant changé que cela. Certains ont grossi via des acquisitions, certains ont au contraire réduit leur bilan mais la liste n'est pas très différente de celle d'avant la crise. D'autre part, cela tend à prouver que la surbancarisation du paysage bancaire européen, et sa fragmentation dans certains pays, demeure un sujet non résolu, ce qui pèse sur la rentabilité structurelle de beaucoup d'acteurs.

Du point de vue de la capitalisation boursière des grandes banques mondiales, on observe un recul significatif des grandes banques européennes dans les classements dix ans après la chute de Lehman Brothers. Les premières places sont dorénavant occupées par les grandes banques américaines, avec des capitalisations boursières très importantes, et surtout par les banques chinoises qui ont en dix ans conquis des places dans le top dix mondial. A quelques exceptions près, les banques européennes ont un peu disparu des radars au niveau du gotha mondial.

Comment expliquer cette situation ?

Après le choc de la crise des subprimes, le régulateur américain s'est montré très réactif, imposant aux banques des tests de résistance drastiques et des montants de recapitalisation très importants. Les banques américaines ont dû se recapitaliser très vite, celles qui étaient un peu trop centrées sur des activités cycliques ou de marché ont dû se développer, par acquisition ou croissance organique, dans des métiers un peu plus stables. Il y a eu un changement assez rapide du modèle d'activité des banques et un renforcement du profil financier, ce qui n'a pas été le cas en Europe, ou moins et moins fort.

En Europe, la situation a été assez différente : après l'onde de choc initiale des subprimes qui a essentiellement touché les banques avec les activités de marché, a suivi une onde de choc plus économique avec dans certains pays un effondrement des marchés de l'immobilier, dans d'autres une certaine forme de difficulté sur l'ensemble du système bancaire, le tout dans un contexte de crise de la zone euro à partir de 2010 qui a fragilisé certains acteurs initialement épargnés par les subprimes.

Les banques européennes peuvent-elles rattraper leur retard face aux établissements américains et asiatiques à moyen terme ?

Les banques européennes les plus solides, comme les banques nordiques, suisses ou du Benelux, voire des grands établissements globaux comme HSBC, ont déjà des notations en ligne avec celles des grandes banques américaines. Là où des écarts de notation persistent, c'est avec les banques situées dans des pays comme l'Italie ou à un degré moindre l'Espagne, où la crise économique et la crise immobilière ont sévèrement et durablement affaibli le secteur bancaire.

En ce qui concerne la rentabilité, les banques européennes évoluent dans une région à plus faible croissance et l'environnement de taux n'est pas non plus le même, toujours historiquement bas en Europe, ce qui grève les revenus en banque de détail. Tant qu'il n'y a pas de convergence sur ces deux points, il va être compliqué d'imaginer une convergence de la rentabilité.

(L'essentiel/afp)