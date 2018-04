Les chèques-​​vacances français en progression

Plus de 4,4 millions de personnes ont bénéficié en 2017 des chèques-vacances, une nouvelle progression pour le titre dont la dématérialisation totale est prévue à l'horizon 2020, selon le bilan annuel présenté mercredi. Lancé en 1982, ce dispositif de coupons d'achat subventionnés a pour but de favoriser les départs en vacances pour le plus grand nombre de Français.

Le chèque-vacances, notamment acheté par les comités d'entreprise et distribué aux salariés, est accepté par plus de 200 000 professionnels du tourisme (transports, hébergements, culture, etc.) L'an dernier, le montant total des chèques-vacances émis a atteint 1,63 milliard d'euros, soit une croissance de 2,5% par rapport à 2016, a indiqué l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV).

Grand succès auprès des PME

Le nombre de bénéficiaires directs a atteint 4,4 millions, un chiffre qui grimpe à 10 millions de personnes si l'on inclut les membres de leur famille qui ont également profité de ces chèques-vacances. Le nombre de clients «actifs» (dont les comités d'entreprise) s'est élevé à 42 900, soit une augmentation de 16% en un an. «En 2017, la croissance a été portée par les petites entreprises, qui est un axe prioritaire de développement depuis plusieurs années», a souligné Philippe Laval, directeur général de l'ANCV, cité dans le communiqué.

Ainsi, au titre des nouveaux «clients» ayant commandé des chèques-vacances l'an dernier, près de 9 000 étaient des petites entreprises de moins de 50 salariés. Concernant la dématérialisation des titres, le «e-chèque-vacances», lancé en 2015, a représenté l'an dernier «3,6 millions d'euros de volume d'émission, en hausse de 50%» sur un an, précise l'ANCV. Elle souligne que 123 professionnels se sont équipés en 2017 pour pouvoir accepter les titres dématérialisés. «L'objectif de l'Agence est de pouvoir proposer à l'horizon 2020 un titre totalement dématérialisé, reposant sur une solution applicative utilisable pour les paiements à distance et en face-à-face», selon le communiqué.

L'Agence mène également des actions de solidarité et a ainsi aidé quelque 234 400 personnes défavorisées dans le cadre de divers projets de départs en vacances, grâce à un budget de 26,4 millions d'euros.